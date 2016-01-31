Arda: Barcelona'ya gelmemin her saniyesinde emek var

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, La Liga'da Atletico Madrid'e karşı 2-1 kazandıkları maç sonrası "Lig çok uzun bir maraton ama bir avantaj yakaladığımız açık" dedi. Bugün 29. yaş gününü kutlayan ve Barcelona formasıyla ilk defa eski takımı Atletico Madrid'e karşı oynayan Arda, "Benim için güzel bir gün. Kazandığımız için de çok mutluyum. Hem duygusal anlamda hem de maçın heyecanı açısından önemli bir gündü. Çok şükür kazandık. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum çünkü takımın parçası olmayı başardığımı düşünüyorum" diye konuştu. Arda, "Ben şimdi bugünlerin keyfini çıkarıyorum. İnsanları eleştirmektense, nasıl oluyor, nasıl başarılıyor, ona bakılmalı. Buraya gelmenin her saniyesinde emek var" dedi. Elinden gelenin en iyisini verebilmek, kupalar kazanabilmek için burada olduğunu vurgulayan Arda, "Bugün kupalara giden yolda önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Atletico'nun tarzına saygım var"

Barcelona'daki ilk 6 ayında oynayamamasına rağmen takımla birlikte antrenmana çıkıp, arkadaşlarını yakından tanıyarak uyum sürecini kolay geçirdiğini belirten milli futbolcu, "Oynamamanın dezavantajını bazı durumlarda avantaja çevirdim" değerlendirmesini yaptı. Arda, iki futbolcusu kırmızı kart gören eski takımı Atletico Madrid'in büyük takımlara karşı sert futbol oynadığı eleştirilerine katılmadığını da söyleyerek, "Herkesin tarzı var. Atletico Madrid'in tarzına saygı duymak lazım. Yıllardır başarıya böyle ulaşıyorlar. Bu, saygı duyulacak bir durum" görüşünü dile getirdi.

"Hepsi arkadaşlarım, hasret giderdik"

Eski takım arkadaşlarıyla maçtan önce ve sonra konuştuğunu anlatan Arda, "Hepsiyle konuştum. Birbirimizi gördüğümüz için mutluyuz, özlemişiz. Onların, Atletico Madrid Kulübünün bende çok özel yeri var. Bir aile gibiydi. Dört sene çok özel yıllarım geçti. Unutmak mümkün değil. Hasret giderdik" dedi. "Bundan sonra hem kupalar kazanıp hem kariyerime bir şeyler ekleyip hem de Türk gençlerine örnek olmak istiyorum" diyen Arda Turan, "Burada olmak benim için çok anlamlı. O yüzden bunun keyfini çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kariyer için Avrupa"

Genç futbolculara "Maddiyatı değil, kariyeri hedef almak lazım" tavsiyesinde bulunan Arda, şöyle devam etti: "Seviyesine bakmaksızın Avrupa'nın her takımına gitmek lazım. Yurt dışına açılmak, yeni şeyler öğrenmek, ülkeyi temsil etmek ve oradan aldıklarınızı Türkiye'ye getirmek çok önemli diye düşünüyorum. Ülkemizdeki futbolcular içinde böyle bir fırsatı olan varsa, lütfen değerlendirsinler. Ama ben hayatım boyunca hiçbir futbolcuya 'şu kulübe gitsin' diye bir fikir söylemedim. Barcelona'daki takım arkadaşlarım ve futbol dünyasının diğer yıldızları gibi çalışarak bu noktaya geldim. Bence bazı şeyler hayatta saygıyı hak ediyordur. Sağ olsun ülkemin insanlarından çok büyük saygı görüyorum ve dua alıyorum. Onların hem kariyerim hem de milli takım açısından benden beklentilerini daha ileriye taşımaya çalışıyorum. Türk gençlerine örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Artık en büyük hedeflerimden bir tanesi bu."

"Burada ülkemi temsil ediyorum"

Barcelona'da forma giymesiyle birlikte Katalan kulübünün Türkiye'ye olan ilgisinin de arttığının hatırlatılması üzerine ise Arda, "Ben burada sadece kendimi temsil etmiyorum. Ülkemin bir parçasıyım ve ülkemi de temsil ediyorum. Ülkemin tanınması ve ülkemi anlatmak açısından bunlar çok şey ifade ediyor. Bence çok güzel şeyler ve gösterdikleri hassasiyet, ülkeme yaklaşımlarının çok ılımlı ve anlamlı olması, hiçbir özel günümüzü kaçırmamalarından dolayı kulübüme çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşgününe ailesi de geldi

"Hayallerimin en tepesinde hep Barcelona ve Barcelona'nın oynadığı futbol vardı. Ama bunu geçmişte söyleseydim insanlar gülecekti" diyen Arda, şöyle konuştu:

"O zaman, 'olmaz, yapamaz' diyeceklerdi. Çünkü bizim ülkemizde hep böyledir. Ama ben işime bakıyorum çünkü bu çalışmakla alakalı bir şey. Milli takımla ya da geleceğimle ilgili de hayallerim var ama söylemiyorum. Sadece çalışıyorum. İnşallah onlar olur. Ben şimdi bugünlerin keyfini çıkarıyorum. İnsanları eleştirmektense, nasıl oluyor, nasıl başarılıyor, ona bakılmalı. Buraya gelmenin her saniyesinde emek var."

Arda ayrıca, 29. yaş günü dolayısıyla ailesi ve arkadaşlarının Barcelona'ya geldiğini, hep birlikte yemek yiyeceklerini sözlerine ekledi.