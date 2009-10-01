Arda Barcelona'ya doğru

İspanyol As gazetesinin muhabiri Moises Ullises, Barcelona’nın, sürekli sakatlanan Henry ile devre arasında yollarını ayırarak Galatasaray’ın milli yıldızını kadrosuna katabileceğini iddia etti.



Galatasaray kaptanı Arda Turan, ligin devre arasında Barcelona’ya transfer olabilir. Bu iddia, İspanya’nın en önde gelen spor gazetelerinden As’ın muhabiri Moises Ullises tarafından gündeme getirildi.



Milliyet’le temasa geçen muhabir Ullises, Barcelona’nın uzun süredir yakın takibe aldığı Arda için Galatasaray’a resmi teklif yapabileceğini bildirdi. Ullises, Katalan ekibinin, Fransız yıldız Henry’nin dizindeki sakatlığının sürekli nüksetmesi nedeniyle ligin devre arasında Arda’yı kadrosuna dahil etmeyi ciddi şekilde gündemine aldığını ifade etti.



Barcelona yönetiminin geçen hafta yaptığı toplantıda Arda transferinin uzun uzun konuşulduğunu belirten Moises Ullises, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard’ın da bu durumdan haberdar olduğunu savundu.



Bu arada Türkiye Süper Ligi maçlarını naklen yayınlayan ve ağırlıklı olarak Galatasaray’ın karşılaşmalarına yer veren İspanyol Canal+ televizyonu da, Arda’nın, İspanya’ya gelmesi halinde hiç yabancılık çekmeyeceğini kaydetti. Milli yıldızın büyük bir yetenek olduğunun altını çizen İspanyol yorumcular, transferin gerçekleşmesi halinde hem Barcelona’nın, hem de Galatasaray’ın bundan fayda sağlayacağını dile getirdiler.



Öte yandan Arda Turan, Barcelona’ya transfer olursa yabancı futbolcu statüsünde sayılmayacak. Bilindiği gibi İspanyol Futbol Federasyonu’nun, Nihat Kahveci ve Rüştü’ye Avrupa Birliği statüsü vermesi nedeniyle bütün Türk oyuncular bu hakkı elde etmişti.

