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Spor

Arda Barcelona'da mı?

İspanya medyası transferin 35 milyon Euro'ya bittiğini yazdı

02 Temmuz 2015 01:02

Transferi arap saçına dönen Arda Turan'ın Barcelona'ya imza atacağı iddia edildi. İspanyol basını, Arda Turan'ın Barcelona’ya transfer olacağı iddialarını gündemine taşıdı. Marca ve AS internet Barcelona ile Atletıco Madrid'in Arda Turan'ın transferi konusunda anlaştığını açıkladı. 

İspanya'nın önde gelen gazeteleri Marca ve AS internet sitelerinden transferi ilk haber olarak verirken Katalan medyası da Arda'nın artık Barcelona'nın futbolcusu olduğunu iddia etti.

Hürriyet'in haberine göre, Mundo Deportivo ve Sport imzanın bu akşam saatlerinde atılacağını belirtirken, transferin 35 milyon Euro'ya bittiğini yazdı. Marca ve AS gazeteleri de Chelsea'nin transfer müzakerelerinden çekildiğini, Barcelona'nın Vidal'dan sonra Arda'yı da kadrosuna kattığını bildirdi.

Arda Turan'ın 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

 

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