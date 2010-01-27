Arda Avrupa'da birinci, dünyada ikinci!

T24 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) düzenlediği ''Dünyada 2009 Yılının En Popüler Aktif Futbolcuları'' listesinde Turkcell Süper Lig'den üç futbolcu yer aldı.



IFFHS'nin okuyucu oylarıyla belirlediği klasmanda, dünya genelinde Arda Turan ikinci, Sercan Yıldırım 21. ve Harry Kewell 24. oldu.



Galatasaray'ın kaptanı Arda 91 bin 887 oyla Avrupa kıtasının en popüler oyuncusu seçildi. Dünya klasmanında Real CD Espana takımında forma giyen Honduraslı Carlos Alberto Pavon 195 bin 182 oyla Arda'yı geçerek birinci oldu.



Dünya genelinde 6 kıta ve 68 ülkeden halen aktif sporculuk hayatlarını sürdüren toplam 115 futbolcunun bulunduğu listede, Bursaspor'un golcüsü Sercan 10 bin 915 ve Galatasaraylı Kewell 9 bin 400 oy topladı.



Kewell, Okyanusya'nın en popüler futbolcuları sıralamasında birinciliği elde etti.



84 bin 470 oyla Afrika'nın en popüleri seçilen Mısırlı Mohamed Aboutreika dünya genelinde üçüncü oldu. Asya kıtasında en çok oy Suudi Arabistan'dan Yasser Al-Qahtani'ye (35.499) çıkarken, Güney Amerika kıtasında ilk sırayı Perulu Juan Manuel Vargas (44.338) aldı.