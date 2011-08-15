Arda, Atletico taraftarıyla sahada buluşacak

T24 - İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, bu zamana kadar transfer ettiği futbolcularda hiçbir zaman yapmadığı bir uygulamayı Arda Turan için hayata geçirerek, milli futbolcunun tanıtımında taraftarları da sahaya alacak.







Arda'nın Atletico Madrid takımında büyük beklentiler yarattığını ve taraftarların da heyecan duyduğunu düşünen kulüp yöneticileri, 16 Ağustos Salı günü Arda'ya özel bir tanıtım yapacak.



Basının ve taraftarın gözünde takımın yıldız oyuncularından biri haline getirilmek istenen Arda, salı günü TSİ 13.30'da Vicente Calderon Stadı'nın VIP bölümünde ilk olarak gazetecilere tanıtılacak. Milli futbolcu, daha sonra kırmızı-beyazlı formasını giyerek sahaya inecek ve hem basına poz verecek hem de taraftarlarıyla bir araya gelecek.





Geçmişteki futbolcu tanıtımlarında taraftarların sahaya inmesine izin vermeyen İspanyol kulübü, bu kez isteyen taraftarın Arda ile birlikte olmasını sağlayacak.



Atletico Madrid'in Arda'yla ilgili özel uygulamasının altında yatan sebebin başında, Türk futbolcunun medyatikliğinin ön plana çıkartılıp kulübe sponsorlar çekebilme arzusunun olduğu öne sürülüyor.



Arda Turan patlaması



Atletico Madrid kulübünün resmi internet sitesinde de "Facebook ve Twitter da Turan patlaması" başlığı altında verilen haberde, "Atletico Madrid'in yeni futbolcusu Arda Turan daha kırmızı beyazlı formayı giymeden gücünü gösterdi. Türk ortasaha oyuncusunun Atletico Madrid'in transferinin resmen duyurulmasından bu yana kulübün facebook ve twitter sayfalarında tam bir patlama oldu" denildi.



Atletico'nun internetteki sosyal iletişim ağları facebook ve twitter'a girişlerin 5 kat artığı belirtilirken, son 4 günde kulübün facebook sayfasındaki hayranlarındaki artışın yüzde 66'ının Türkiye'den olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in internetteki hayranlarında Madrid ve Buenos Aires kentlerindeki futbol severler ilk iki sırayı oluştururken, Arda'nın gelmesinin ardından üçüncü kentin İstanbul, sekizinci kentin de Ankara olduğu bildirildi.



Bu arada, Madrid'de otelde kalmaya devam eden ve ev arayışlarını sürdüren Arda, sağ üst adalesindeki sakatlığıyla ilgili tedavisine başladı.



Atletico Madrid'in doktoru Jose Maria Villalon ve fizik tedavi uzmanı Esteban Arevelo gözetimde çalışmalarına başlayan Arda'nın, birkaç gün içerisinde takımla birlikte antrenmanlara çıkabileceği ifade ediliyor.



