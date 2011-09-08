-Arda, Atletico Madrid'teki ilk antremanda dinlendirildi MADRİD (A.A) - 08.09.2011 - La Liga'da gelecek Cumartesi günü deplasmanda Valencia ile karşılaşacak olan Atletico Madrid ilk kez tam kadro antreman yaparken, milli maçlardan yorgun dönen Arda Turan düz koşu yaparak, antremanı erken terk etti. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin oynadığı Kazakistan ve Avusturya maçlarında 90'ar dakika forma giyen Arda, Atletico Madrid'deki ilk antremanında dinlendirildi. 24 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte ısınma hareketlerinden sonra tek başına 10 dakika düz koşu yapıp, antremanı bıraktı. Arda'nın teknik direktör Gregorio Manzano ile saha içinde yaptığı kısa konuşmada sağ bacak alt baldırını göstererek, çekme olduğunu söylediği görülürken, kulüp yetkililerinden alınan bilgide Türk futbolcunun hiçbir sakatlığının bulunmadığı, Valencia maçında teknik direktör Manzano'nun hizmetinde olacağı ifade edildi. Kırmızı-beyazlılarda Falcao ve Perea'nın da toplu çalışmadan sonra takımdan ayrı düz koşu yapmaları dikkat çekti. Bu arada yeni sezon için 24 kişilik kadrosunu tamamlayan Atletico Madrid'de takımın 4 kaptanı Antonio Lopez, Perea, Dominquez ve Gabi basının karşısına geçerek soruları yanıtladı. Antonio Lopez, takımın bu sezonki hedefini "Ligde ilk 4'e girerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları" olarak gösterdi. Yeni transferlerle Atleticolu taraftarları "heyecanlandıran bir takım" oluştuğunu kaydeden Lopez, "Arda'nın takım arkadaşları ile diyaloğu nasıl? Hangi dilde anlaşıyorsunuz?" sorusuna da "Ben kişisel olarak onunla yarı İspanyolca yarı İngilizce konuşuyorum. Çok iyi bir çocuk ve büyük bir profesyonel. Henüz kendisinden bekleneni sahada tam olarak veremedi ama takıma hemen uyum sağladı. Yeni gelen her futbolcuya olduğu gibi ona da yardım edeceğiz" cevabını verdi. Atletico Madrid'in De Gea, Kun, Forlan gibi önemli futbolcuların yerinin yeni transferlerle dolup dolmayacağıyla ilgili diğer soruya da Perea cevap verirken, Kolombiyalı futbolcu, "Giden futbolcularımız iyiydi ama gelenler de iyi. Çok kaliteli futbolcular geldi ve bu da bir rahatlık veriyor ama kalitelerin sahada gösterilmesi gerekiyor. Mücadeleci, iyi bir takımız" şeklinde konuştu. Atletico Madrid'in kaptanları, konuşmalarında La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'nın diğerlerine nazaran "bir basamak üstün olduğunun" kabul edilmesi gerektiğini ama onlara karşı rekabeti asla bırakmayacaklarını vurguladı. La Liga'daki ilk maçında sahasında oynamasına rağmen Osasuna ile 0-0 berabere kalan Atletico Madrid, Cumartesi akşamı TSİ 23.00'da deplasmanda Mehmet Topal'ın formasını giydiği Valencia ile karşılaşacak.