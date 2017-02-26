Arda, Atletico Madrid maçında yok

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid ile deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, aşırı yüklenme nedeniyle 10 Şubat'ta gerçekleştirilen antrenmanda sağ bacak kaslarından sakatlık geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, hafta içi takımla çalışmalara başlamasına rağmen Atletico Madrid karşılaşmasında görev yapamayacağı bildirildi.

Arda Turan'ın, Barcelona'nın bu sabah yaptığı idmana katılmasına rağmen teknik direktör Luis Enrique tarafından riske edilmek istenmediği için Atletico Madrid maçının kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. Katalan ekibinde sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu Javier Mascherano da kadroya alınmadı.

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, düzenlediği basın toplantısında, Atletico Madrid müsabakasının şampiyonluk yarışında kilit maç olmadığını söyledi.

İyi oyunla üç puan almak istediklerini belirten İspanyol teknik adam, "Özel bir maç olduğu kesin, çünkü iki takım da üst kalitede. Ancak sonuç şampiyonluk yarışında belirleyici olmaz." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise İspanyol gazetecilerin 'Barcelona'nın krizde olduğu' yorumlarına ilişkin, "Son 10 yıldır yaptıklarına bakarsanız onlara karşı mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu anlarsınız." şeklinde konuştu.

Haftanın öne çıkan mücadelesi öncesinde La Liga'da Barcelona 51 puanla 3. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise 45 puanla 4. basamakta bulunuyor.