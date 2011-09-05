-Arda atıyor, Türkiye kazanıyor İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Viyana'da Avusturya ile yapacağı A Grubu 8. maçında gözler Arda Turan'ın üzerinde olacak. Kazakistan'a attığı son saniye golüyle Türk Milli Takımı'nı galibiyete taşıyan Arda Turan, ay-yıldızlı ekibin gol yollarındaki en etkili ismi olarak dikkati çekiyor. Çiçeği burnunda Atletico Madridli futbolcu Arda, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin yaptığı 7 maçın 5'inde forma giyerken, toplam 444 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Milli futbolcu, Kazakistan deplasmanında 3-0 galip gelinen maçın ilk golünü kaydederken, İstanbul'daki Belçika maçında skor 2-2'yken, 78. dakikada attığı golle ay-yıldızlı ekibi 3-2 galibiyete taşıdı. Yine İstanbul'daki 2-0'lık Avusturya galibiyetinde gol perdesini açan isim olan Arda, deplasmanda Belçika ile 1-1 berabere kalınan maçta ise Burak Yılmaz'ın golüne müthiş bir asist yaptı ve grup ikinciliği açsından çok büyük önem taşıyan müsabakada beraberlikte büyük rol oynadı. Arda son olarak da İstanbul'daki Kazakistan maçında umutların bittiği anda 90+6. dakikadaki golüyle ay-yıldızlı ekibi 2-1'lik galibiyete taşıdı. Türk Milli Takımı, Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Almanya (3-0) ve Azerbaycan (1-0) maçlarını ise yitirdi. Türkiye, Arda'dan yoksun maçlarında gol yollarında suskun kalırken, Arda'nın forma giydiği müsabakalarda ise gol açısından etkili oldu. A Milli formayı 46 kez giyen 24 yaşındaki Arda Turan, 11 kez fileleri havalandırdı.