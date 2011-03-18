Arda: Allah kazanmamızı istemiyor

T24 - Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:



"Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Oyuna hakim olan bizdik. Daha çok pozisyon bulan bizdik. Her şeyi yapıyoruz ama olmuyor. Allah kazanmamızı istemiyor. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu sene böyle geçti. Seneye telafi etmeye çalışacağız. "