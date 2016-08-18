Arda 2 gol attı, Sevilla'yı 3-0 yenen Barcelona Süper Kupa'ya uzandı

İspanya Süper Kupası rövanş maçında Sevilla'yı konuk eden Barcelona, Arda Turan'ın yıldızlaştığı gecede 3-0'lık galibiyetle kupayı kaldırdı.

İspanya Süper Kupası'nın ilk maçında Sevilla deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Barcelona, rövanşta Arda Turan'ın etkili oyunuyla 3-0 kazandı ve iki yıllık aranın ardından kupayı müzesine götürdü.

Camp Nou'da oynanan rövanş maçına hızlı başlayan Barcelona, 10. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Lionel Messi'nin asistinde topu ağlara yollayan milli futbolcu, bu sezonki ikinci resmi maçında golle buluşmayı başardı.

Golden sonra seride 3-0'lık avantaj yakalayarak fazlasıyla rahatlayan Barcelona ilerleyen dakikalarda tempoyu düşürerek oyunu kontrol etmeye çalıştı. Konuk ekip Sevilla, 33. dakikada kazanılan penaltı vuruşuna kaptan Iborra ile değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.

Eurosport'taki habere göre, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi oldu. Sevilla kaleci Rico'nun hatalı pasını affetmeyen Arda Turan, 46. dakikada şık bir aşırtma vuruşuyla kendisi ve takımının ikinci golünü attı. Golden 10 dakika sonra sahneye Arjantinli yıldız Lionel Messi çıktı. Yeni transfer Lucas Digne'nin pasını değerlendiren Messi, 55. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü bırakmayan Barcelona, karşılaşmayı 3-0 kazandı ve İspanya Süper Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.

Arda'dan müthiş açılış



Yaz boyunca Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan, Süper Kupa'da oynadığı iki maçta da gösterdiği başarılı performansla Barcelona'da yeri olduğunu kanıtladı. Serinin ilk maçında bir asist yapan milli futbolcu, rövanşta attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.