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Spor

ARDA, 16 AĞUSTOS'TA BASINA TANITILACAK MADRİD (A.A)

10 Ağustos 2011 02:52

-ARDA, 16 AĞUSTOS'TA BASINA TANITILACAK MADRİD (A.A) - 09.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Arda Turan'ın transferinde tam anlaşma sağlandığını bildirdi. Atletico Madrid Kulübü resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın transferini taraftarlarına duyurdu. Açıklamada, ''Atletico ve Galatasaray, Arda'nın kırmızı-beyazlı kulübe transferini bitirdiler. Türk milli takım futbolcusu, kırmızı-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Osmanlı takımının kaptanı ve Türk futbolunun en büyük referanslarından biri olan Arda, gelecek perşembe günü basın toplantısı düzenleyerek taraftarına veda edecek ve akşam saatlerinde Madrid'e hareket edecek'' denildi. Arda'nın cuma sabahı doktor kontrolünden geçeceği ve 16 Ağustos'ta da Atletico Madrid'in yeni transferi olarak tanıtılacağı bildirildi. 

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