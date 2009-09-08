T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda, 10 maçın 10'unda da oynadı!

Arda Turan, lig ve Avrupa kupasında yapılan toplam 10 maçta da oynatılan tek futbolcu oldu.

08 Eylül 2009 03:00

Arda Turan, lig ve Avrupa kupasında yapılan toplam 10 maçta da oynatılan tek futbolcu oldu.

Teknik direktör Frank Rijkaard, Turkcell Süper Lig ve Avrupa kupalarında yapılan 10 maçın hepsinde birden sadece Arda'yı oynatırken, yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda sahada 773 dakika kalarak en fazla forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.

İki yeni transfer göze girdi

Türk futbolunun en yetenekli ve geleceği parlak futbolcusu olarak gösterilen Arda'nın ardından, 9 maçta oynayan yeni transfer Mustafa Sarp ile 8'er maçta yer alan Leo Franco ve Sabri, 720'şer dakika en fazla forma giyen futbolcular olarak sıralandı.
Galatasaray'da diğer istikrarlı oyuncular ise 630 dakika oynayan Servet ile 623 dakika sahada kalan Hakan Balta oldu.

Genç futbolcu Aydın ise 10 maçın 9'unda forma giyerek ilginç bir istatistik elde ederken, bu futbolcu sahada 573 dakika yer aldı.

Elano az oynadı

Sarı-kırmızılı takıma daha sonra katılan yeni transfer Elano, sadece 4 maçta forma giyerken, 216 dakika oynadı.

Geçtiğimiz sezonun flaş isimlerinden Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle 209 dakika oynayabilirken, Emre Güngör 270, Serkan Kurtuluş ise 32 dakika forma giydi.

Golcü futbolcu Nonda ise bu sezon 10 maçta sahada sadece 230 dakika kalabildi.

Kaleci Aykut ile genç oyuncular Murat ve Semih forma giyemezken, sakatlıkları adeta bıktıran Linderoth ise bu sezon 2 maçta toplam 91 dakika oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24