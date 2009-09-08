Arda, 10 maçın 10'unda da oynadı!

Arda Turan, lig ve Avrupa kupasında yapılan toplam 10 maçta da oynatılan tek futbolcu oldu.



Teknik direktör Frank Rijkaard, Turkcell Süper Lig ve Avrupa kupalarında yapılan 10 maçın hepsinde birden sadece Arda'yı oynatırken, yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda sahada 773 dakika kalarak en fazla forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.



İki yeni transfer göze girdi



Türk futbolunun en yetenekli ve geleceği parlak futbolcusu olarak gösterilen Arda'nın ardından, 9 maçta oynayan yeni transfer Mustafa Sarp ile 8'er maçta yer alan Leo Franco ve Sabri, 720'şer dakika en fazla forma giyen futbolcular olarak sıralandı.

Galatasaray'da diğer istikrarlı oyuncular ise 630 dakika oynayan Servet ile 623 dakika sahada kalan Hakan Balta oldu.



Genç futbolcu Aydın ise 10 maçın 9'unda forma giyerek ilginç bir istatistik elde ederken, bu futbolcu sahada 573 dakika yer aldı.



Elano az oynadı



Sarı-kırmızılı takıma daha sonra katılan yeni transfer Elano, sadece 4 maçta forma giyerken, 216 dakika oynadı.



Geçtiğimiz sezonun flaş isimlerinden Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle 209 dakika oynayabilirken, Emre Güngör 270, Serkan Kurtuluş ise 32 dakika forma giydi.



Golcü futbolcu Nonda ise bu sezon 10 maçta sahada sadece 230 dakika kalabildi.



Kaleci Aykut ile genç oyuncular Murat ve Semih forma giyemezken, sakatlıkları adeta bıktıran Linderoth ise bu sezon 2 maçta toplam 91 dakika oynadı.

