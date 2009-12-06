Arda 1 milyon Euro'ya sigortalı

T24- Türkiye'nin sağlık sigortaları içerisindeki ''en pahalı'' sigorta ürünü olan ''spor sigortaları''nda Galatasaray'lı futbolcu Arda Turan 1 milyon avroluk poliçesiyle ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'li futbolcu Selçuk Şahin de 1 milyon dolarlık poliçesiyle ikinci durumda bulunuyor.

Türkiye'de ''spor sigortaları'' yapan tek sigorta şirketi olan Acıbadem Sigorta, çıkardığı ürünlerle sporcuların mesleki sakatlık riskini dikkate alırken, günlük işgöremezlik teminatı ile de yalnızca kaza hallerinde değil hastalık nedeniyle çalışamama durumunda oluşacak gelir kaybını da teminat altına alıyor.

Acıbadem Sigorta'nın, en pahalı ürünü olan ''Acıbadem FormA''da teminatlar 1 milyon avroya kadar çıkıyor.

Acıbadem Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Işıl İlter, ''Acıbadem FormA'' ürünleriyle spor müsabakasında veya antrenmanda meydana gelen bir kaza nedeni ile oluşan bir sakatlık sonucu profesyonel spor hayatının devam ettirilememesi, kaza ya da hastalık sonucu geçici olarak spor hayatından uzaklaşılması ya da kaza sonucu vefat durumlarını teminat altına aldıklarını ve oluşacak gelir kaybına karşı güvence sunduklarını bildirdi.

''Acıbadem FormA''nın, sadece futbolcular için değil belirli bir eğitim ya da deneyim sonucunda profesyonel, lisanslı sporcu olarak kazanç elde eden 18-35 yaş aralığındaki tüm sporculara yönelik bir ürün olduğunu dile getiren İlter, futbolculardan Arda Turan, Selçuk Şahin, Hakan Kadir Balta, Batuhan Karadeniz, Serkan Özdemir, Emre Toraman, Ceyhun Gülselam, Faruk Bayar, Alioum Saidou ve Bora Sevim ile milli hentbolcu Yeliz Özel'in de dahil olduğu yaklaşık 35 sporcunun, ''Acıbadem FormA''ya sahip olduğunu söyledi.



-PRİMLER, 70 BİN AVROYA KADAR ÇIKIYOR-



Işıl İlter, ''Acıbadem FormA''da teminatların, tercihe göre dolar veya avro olarak belirlenebileceğini, prim ödemelerinin de teminat için seçilen para birimi üzerinden yapılacağını belirterek, ''Acıbadem FormA'' ürününde ''Bronz'', ''Gümüş'', ''Altın'' ve ''Platin'' olmak üzere dört farklı plan seçeneğinin sunulduğunu ifade etti.

Sporculara ait primlerin; seçilen plan, sporcunun yaşı, sağlık durumu ve tercih edilen bekleme süresine göre farklılık gösterdiğini dile getiren İlter, şunları kaydetti:

''Bu ürünün, Türkiye'nin en pahalı ürünü olduğunu söylememiz mümkün. Biz 'Hasar' ödeyen değil, sağlığın finansal yöneticiliğini yapan bir sigorta şirketiyiz. Bir süre önce diz bağlarının birden fazla yerden kopması nedeniyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Gençlerbirliği Futbol Kulübü ve Milli Takımın oyuncusu Erkan Özbey'e toplamda 307 bin liralık 'günlük işgöremezlik' tazminatı ödeyerek bir ilke imza attık.

'Acıbadem FormA' ile tüm lisanslı sporcularımıza hizmet veriyoruz ama bunların arasında en pahalı poliçelere sahip olanlar futbolcular... Galatasaray'lı futbolcu Arda Turan 1 milyon avroluk poliçesiyle, 1 milyon dolarlık poliçesiyle de Fenerbahçe'li futbolcu Selçuk Şahin Türkiye'nin en pahalı sigortalıları... İkisinin de de 'Platin' planları var.''

Işıl İlter, ''Acıbadem FormA'' ürünlerindeki ''Platin'' planının, sporculara verdiği teminatın 1 milyon avroya kadar, poliçe primlerinin ise 70 bin avroya kadar çıktığını sözlerini ekledi.