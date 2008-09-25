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Spor

Architon Dünya Offshore başlıyor

U.I.M Architon Dünya Offshore Şampiyonası'nın son ayak yarışları hafta sonu İstanbul'da yapılacak.

25 Eylül 2008 03:00

U.I.M Architon Dünya Offshore Şampiyonası'nın son ayak yarışları hafta sonu İstanbul'da yapılacak.

Moda ile Kalamış sahilleri arasındaki parkurda düzenlenecek Moda Deniz Kulübü Grand Prix'si ve İstanbul Sahil Güvenlik Kupası Grand Prix'si yarışlarıyla Architon Dünya Offshore Şampiyonası'nda sezon tamamlanacak.

Sezona 3-4 Mayıs 2008 tarihlerindeki Çırağan Kempinski Grand Prix'si ile başlayan organizasyonda, İstanbul'un yanı sıra Adana, Mersin, Antalya-Kemer, Van ve Kocaeli'de, 4'ü Dünya Şampiyonası'na puan veren toplam 12 yarış gerçekleştirilirken, startı verilen İstanbul'da Dünya ile Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren isimler belirlenecek.

Genel klasman

U.I.M Architon Offshore Şampiyonası'nda son ayak yarışları öncesi Dünya Şampiyonası genel klasmanı ve Türkiye Şampiyonası sıralaması şöyle:

Genel Klasman puan durumu

--------------------------------

1- (44) SIF JCB627

2- (88) STIHL553

3- (4) MIELE533

4- (25) LOTUS JEANS R.T 418

5- (45) SIF JCB355

6- (27) VICEM177

7- (34) FRANKE 172

8- (2) YKM DAVIDOFF 133

9- (25) LOTUS JEANS R.T. 118

10-(66) ADANA APA56

11-(89) STIHL 15

12- (3) YKM DAVIDOFF2



TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
PUAN

--------------------------------

1- (88) STIHL 2.081

2- (4) MIELE 1.751

3- (44) SIF JCB1.627

4- (45) SIF JCB 853

5- (25) LOTUS JEANS R.T. 844

6- (34) FRANKE755

7- (27) VICEM 715

8- (66) ADANA APA528

9- (2) YKM DAVIDOFF
297

10-(38) LOTUS JEANS R.T 155

11-(86) DALGAKIRAN112

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