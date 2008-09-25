Architon Dünya Offshore başlıyor

U.I.M Architon Dünya Offshore Şampiyonası'nın son ayak yarışları hafta sonu İstanbul'da yapılacak.



Moda ile Kalamış sahilleri arasındaki parkurda düzenlenecek Moda Deniz Kulübü Grand Prix'si ve İstanbul Sahil Güvenlik Kupası Grand Prix'si yarışlarıyla Architon Dünya Offshore Şampiyonası'nda sezon tamamlanacak.



Sezona 3-4 Mayıs 2008 tarihlerindeki Çırağan Kempinski Grand Prix'si ile başlayan organizasyonda, İstanbul'un yanı sıra Adana, Mersin, Antalya-Kemer, Van ve Kocaeli'de, 4'ü Dünya Şampiyonası'na puan veren toplam 12 yarış gerçekleştirilirken, startı verilen İstanbul'da Dünya ile Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren isimler belirlenecek.



Genel klasman



U.I.M Architon Offshore Şampiyonası'nda son ayak yarışları öncesi Dünya Şampiyonası genel klasmanı ve Türkiye Şampiyonası sıralaması şöyle:



Genel Klasman puan durumu



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1- (44) SIF JCB627



2- (88) STIHL553



3- (4) MIELE533



4- (25) LOTUS JEANS R.T 418



5- (45) SIF JCB355



6- (27) VICEM177



7- (34) FRANKE 172



8- (2) YKM DAVIDOFF 133



9- (25) LOTUS JEANS R.T. 118



10-(66) ADANA APA56



11-(89) STIHL 15



12- (3) YKM DAVIDOFF2







TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

PUAN



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1- (88) STIHL 2.081



2- (4) MIELE 1.751



3- (44) SIF JCB1.627



4- (45) SIF JCB 853



5- (25) LOTUS JEANS R.T. 844



6- (34) FRANKE755



7- (27) VICEM 715



8- (66) ADANA APA528



9- (2) YKM DAVIDOFF

297



10-(38) LOTUS JEANS R.T 155



11-(86) DALGAKIRAN112

