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Spor

Archer uzaktan vurdu

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Güiza'nın attığı gol ile Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

09 Mayıs 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Güiza'nın attığı gol ile Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.


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Maçtan dakikalar

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk iddiası kalmayan Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. İlk yarı boyunca gol girişimlerinde bulunan Fenerbaçe'nin çabaları sonuç vermedi ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sürdüren ev sahibi ekip Güiza'nın golüyle 62. dakikada 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında her 2 takımda yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi.

FENERBAHÇE: 1 - DENİZLİSPOR: 0
Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Metin
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Ali, Gökhan, Yasin, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk (Dk. 44 Deniz), Emre, Uğur(Dk. 64 Gökçek Vederson), Semih(Dk. 56 Alex), Güiza
Denizlispor: Özden, Feridun, Goncalves, Burak, Çağlar(Dk. 89 Selahattin), Bangoura, Braga (Dk. 78 Güray Vural), Fatih, Caner (Dk. 68 Engin Memişler), Roberts, Angelov
Gol: Dk. 62 Güiza (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 27 Burak (Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Deivid'in ceza yayı üzerinden şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Özden kontrol etti.

7. dakikada Deivid'in soldan kullandığı serbest atışa, ceza alanı içinde ön direkte Selçuk'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13. dakikada Deivid'in pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Semih'in aşırtma vuruşunda, ileri çıkan kaleci Özden'i geçen topu Caner uzaklaştırdı.

25. dakikada Roberto Carlos'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Özden'in müdahalesiyle top kornere gitti.

35. dakikada Deivid'in pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Semih'ten önce kaleci Özden, yatarak topu kontrol etti.

39. dakikada Güiza'nın ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Özden'in tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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