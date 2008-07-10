‘Archer’ heyecanı

Sarı-lacivertliler geçen sezon İspanya La Liga’da 27 golle krallığa ulaşan Güiza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Güiza 14 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelerek, 15 Temmuz'da Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki Güiza, EURO 2008'de İspanya Milli Takımı formasını da giymişti.





Güiza geçen sezon Mallorca’da 37 maçta 27 gol atarak La Liga’nın gol kralı olmuştu. Lig bitiminde hemen İspanya Milli Takımı’nın kampına gidip Avrupa Şampiyonası’nda oynayan Güiza, 2 gol atmıştı. İspanyol yıldızın F.Bahçe’ye maliyeti ise oldukça yüksek. Marca gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler, Mallorca’ya 15 milyon Euro’luk bonservis bedelini vergileriyle 17.4 milyon Euro olarak ödeyecek. İspanyol forvet, yıllık 3 milyon Euro’dan toplam 12 milyon Euro alacak. Toplam maliyet 29.4 milyon Euro’yu (yaklaşık 60 trilyon) buluyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Güiza’nın bir yılda kariyerini inanılmaz bir biçimde geliştirdiğini belirtip, Semih’in de F.Bahçe kadrosunda yer aldığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Kendisini 1 yıldır takip ediyor, 1 aydır ciddi olarak ilgileniyorduk. Güiza, artık F.Bahçe’nin futbolcusu. Tek bir penaltı dahi kullanmadan, La Liga’da 27 gol attı ve kariyerindeki en önemli gelişmeyi gösterdi. Şimdi Türkiye’nin de İspanya’nın da gol kralı bizde.”

İspanyol radyosu Cadenaser'e röportaj veren Güiza, İspanyol kulüplerinden gelmeyen teklifin Fenerbahçe'den geldiğini belirterek,"Fırsatları değerlendirmek gerek. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok mutluyum, ayrıca beni memnun edecek bir para kazanacağım" şeklinde konuştu. İspanya Milli Takımı'nda teknik direktörü olan ve şimdi de Fenerbahçe'de birlikte olacakları Luis Aragones ile düne kadar hiçbir şekilde Fenerbahçe konusunu konuşmadıklarını kaydeden Güiza, "Luis ile ilk defa dün konuştum. Bana telefon ederek tebrik etti ve çok memnun olduğunu söyledi. Hemen beni kadroda görmek istiyor ama ayın 12'sine kadar izinliyim" açıklamasında bulundu.



"Türkiye'de hiç maç yapmadım. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dediği Fenerbahçe'de sadece Roberto Carlos'u tanıdığını ve son günlerde hemen hemen her gün telefonla kendisiyle görüştüğünü ifade eden İspanyol golcü, "Roberto bana Fenerbahçe ve İstanbul için olağanüstü güzel konuştu. Taraftarın 90 dakika oturmadan maçı izlediğini ve çok güzel bir atmosfer olduğunu söyledi. Ayrıca yemekler de harikaymış. Ben zaten

kebaba bayılıyorum. Yemek problemim olmaz" dedi.





KİKO SELAMI

Güiza’nın Euro 2008’de de tanık olduğumuz gol sevincinin ise anlamı büyük. Futbolcu attığı her golden sonra köşe bayarağının çeyrek dairesinin içine giriyor ve bir okçu gibi nişan alıyor. İspanyollar için tanıdık bir gol sevinci, çünkü bu sevinci Atletico Madrid'in veteran golcüsü Kiko yapıyordu. La Liga da bu gol sevincini sürdüren oyunculardan biri de Guiza. Fernando Torres ve Sergio Ramos'un da yapmışlığı var.Ama Ramos geçtiğimiz yıllarda bu hareketi yapınca Atleticolular kıyameti koparmıştı..

GÜİZA KİMDİR?

17 Ağustos 1980 doğumlu olan Guiza, futbol Hayatına Xerez CD klübünde 1998-99 yılında başladı. Xerez, Mallorca, R.Huelva, Barcelona (B), Murcia, Getafe, Mallorca'da forma giyen Guiza ilk patlamayı 2003-2005 yılları arasında Murcia formasıyla yaptı. Bu dönemde 81 maçta 36 gol atan Guiza, buradan Getafe'ye transfer oldu.

Getafe'de adeta zirve yapan Guiza, Madrid temsilcisinin arka arkaya iki sezonu 9. sırada tamamlamasında, yakaladığı maç başına gol istatistiği ile önemli katkıda bulundu. Getafe'de 2 sezonda 60 maçta 20 gol atan Guiza, Temmuz 2007'de Mallorca'ya geri döndü ve ligi penaltısız 27 golle "Gol Kralı" olarak tamamladı.

Güiza, İspanyol Milli Takımı'ndaki kariyerine ise 8 Kasım 2007'de başladı. Bu tarihte EURO 2008 elemelerinde İspanya Milli Takımı'nın İsveç ve Kuzey İrlanda ile oynadığı maçların aday kadrosuna ilk kez çağrılan Güiza, İsveç karşılaşmasında forma giymedi ancak 21 Kasım'da Las Palmas'ta İspanyolların 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda maçında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.

Daha sonra ülkesinin EURO 2008 kadrosuna da dahil edilen Güiza, turnuvada ilk 2 maçta forma şansı bulamamasının ardından, 18 Haziran tarihinde Yunanistan ile oynanan maçta ilk 11'de forma giydi ve mücadeleyi 1 gol - 1 asistle tamamladı.

Euro 2008'de İspanya'nın Rusya ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta Milli Takım forması altında 2. golünü atan Güiza, EURO 2008'in final maçında da yer aldı. Güiza, İspanya'nın Almanya'yı 1-0 yenerek kupayı aldığı maçta, oyuna sonradan girdi. (aa, Spor Servisi)