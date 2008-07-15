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Archer "sarı lacivert" dedi

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da gol kralı olan ve EURO 2008'de de İspanya Milli Takımı forması giyen Daniel Güiza...

15 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24- Güiza resmen Fenerbahçe'de. İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Güiza, "Burada olmaktan çok muyluyum ve büyük heyecan duyuyorum. Başkan'a ve yöneticilere teşekkür ederim. Umarım onları utandırmam, Türkiye'de başarılı olacağıma inanıyorum. İspanya'daki lakabım 'okçu', umarın sizi mutlu ederim. Bir an önce oynamak istiyorum" diye konuştu.

 

Güiza, "Avurpa'dan bakınca Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun?" şeklindeki bir soruya, "Fenerbahçe dışarıdan bakıldığında çok büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli sonuçlar aldı. Benim gelme sebeplerimden bir tanesi Fenerbahçe'yi daha ileriye taşımak. Bunu da hep beraber yapabileceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

 

İspanyol golcü, "Bonservis ücretinin yüksek olmasının bir baskı yaratıp yaratmayacağı" şeklindeki bir soruyu da, "Ben gerekeni yapacağım. Geçen seneki gol sayımı artırmaya çalışacağım. Luis Aragones ile çalışmak benim için şereftir ve bundan mutluluk duyuyorum" diye yamıtladı.

 

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu da, Güiza'yı alabilmek için 1 aydır mücadele verdiklerini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Güiza, La Liga'nın gol kralı. Kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Daha önce de açıkladığımız gibi, Türkiye'nin gol kralı Semih ile birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecekler. Fenerbahçe tarihimizde çok önemli bir transfer. İnşallah bizi utandırmayacak. La Liga'da penaltısız 27 gol atmak büyük bir meziyet. İnşallah Türkiye'de ve Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olacak" diye konuştu.

 

Güiza bugün sarı-lacivertli takımın Avusturya kampına katılacak.

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