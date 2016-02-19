Arçelik Toshiba'yı satın mı alıyor?

Koç Grubu şirketlerinden Arçelik'in Japon teknoloji devi Toshiba'nın beyaz eşya birimini alacağı yönünde Japon basınında çıkan haberler üzerine, Arçelik bir açıklama yaparak, her zaman uygun yatırım alternatiflerini değerlendirdikleri belirtildi.

Arçelik büyüme stratejisine uygun olarak yatırım alternatiflerini her dönem değerlendirdiğini açıkladı.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, "Medyada şirketimizin yeni bir alım yapma konusunda görüşmelerde bulunduğu yönünde haberler yer almıştır. Şirketimiz, büyüme stratejisine uygun olarak yatırım alternatiflerini her dönemde değerlendirmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan görüşmeler tarafımızca özel durum açıklaması gerektirecek nitelikte görülmemekle birlikte, işbu açıklama basında bu konuda çıkan haberler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılmıştır" denildi.

Kyodo haber ajansında bu hafta yayımlanan bir haberde, Toshiba'nın beyaz eşya birimini satmak için Arçelik ve diğer şirketler ile görüştüğü belirtilmişti.