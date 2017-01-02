Arçelik'te 650 işçi işten çıkarıldı

Arçelik Çerkezköy Kurutma ve Motor fabrikasında yeni yıl işçilere kıyımla geldi. Arçelik fabrikasında 500’ü sözleşmeli olmak üzere toplam 650 işçi işten çıkarıldı. Sözleşmeli işçilerin bazılarının sözleşmeleri bitmeden işten çıkarıldığını, her yıl sonunda yüzlerce sözleşmeli işçinin atıldığını söyleyen işçiler, ilk kez bu kadar kadrolu işçinin işine son verildiğini söyledi.

Evrensel’den Tuncay Sağıroğlu’nun haberine göre, her gün 4 bin kurutma makinesinin üretildiği Arçelik Çerkezköy Kurutma ve Motor fabrikasında, işçilerin işten atılma gerekçesi olarak günlük üretimin 2 bin olarak planlanması gösterildi.

Kurutma makinesi bölümünde 2016 yılı hedefi olan 900 bin adedin aşılıp üretim sayısının bir milyona ulaşarak üretim rekoru kırıldığını belirten işçiler, “Kırılan üretim rekorundan işçinin payına düşen işsizlik oldu” dedi.