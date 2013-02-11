Arçelik'in 2012 net kârı 552 milyon lira oldu

Arçelik'in 2012 yılında cirosu bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 10 milyar 557 milyon TL olarak gerçekleşti. Arçelik, 2012'de 552 milyon TL net kar elde etti.



Arçelik A.Ş., 2012 yılı mali sonuçlarına ilişkin özet bilgilerle birlikte, 2013 yılı beklentilerini de içeren sunumu internet sitesinde yayınladı. Buna göre, Arçelik'in konsolide cirosu 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25.1 oranında artarak 10 milyar 557 milyon TL'ye ulaştı. Cironun bölgesel dağılımına bakıldığında bunun 4 milyar 454 milyon TL'sinin Türkiye, 6 milyar 103 milyon TL'sinin ise uluslararası pazar ölçeğinde oluştuğu görüldü. Arçelik'in brüt karı ise bir önceki yıla göre 2012'de yüzde 20.2 artarak 3 milyar 54 milyon TL'ye yükseldi.



2012'de faaliyet karı 757 milyon TL olarak gerçekleşen Arçelik'in net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 552 milyon TL'ye ulaştı.



Arçelik, 2013 beklentilerine de yer verdiği sunumda 2013 yılı için ana faaliyet bölgelerinde aynı kalan veya artan pazar payı öngördü. Beyaz eşya satış adedi artışı bazında ise Türkiye'de GSYİH'e paralel olarak yüzde 4-5 artış öngören şirket, uluslararası bazda ise yaklaşık yüzde 10 artış olacağı beklentisinde bulundu. Öte yandan 2013 yılı için ciroda TL bazında yüzde 10'luk bir artış öngören şirket, 2013 faiz, vergi ve amortisman öncesi k'r (FVAÖK) marjını da yaklaşık yüzde 10.5 olarak tahmin etti.