Arçelik'ten yüksek oranlı büyüme: 2020’nin son üç ayında kârını yüzde 385 artırdı

Arçelik, 2020’nin son üç ayında kârını yıllık bazda 385 artışla 1,16 milyar TL’ye çıkardı. Bu dönemde konsolide gelirler ise yıllık yüzde 59 yükselerek 13,3 milyar TL’ye ulaştı. Hem yurt içi beyaz eşya pazarındaki güçlü büyüme hem de yurt dışı pazarlardaki toparlanmanın hızlanması, Arçelik’in konsolide satış gelirlerinde gözlenen büyümede etkili oldu.

Şirketin 2020’nin son çeyreğinde Türkiye içinde satış gelirleri yıllık yüzde 63 artış kaydederek 4 milyar TL seviyesine yükselirken, ihracat gelirleri büyük oranda kurun etkisiyle yüzde 58 büyüyerek 9,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Konsolide gelirler 2020 yılının tamamında ise yıllık yüzde 28 artışla 40,9 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, 2021 yılında ise yaklaşık cirosunu yüzde 20 artıracağını öngördü