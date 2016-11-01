Arçelik, Pakistan'ın ünlü markasını satın aldı

Arçelik, Pakistan'da Dawlance markasıyla dayanıklı tüketim mallarının üretim ve satışını yapan şirketleri 243.2 milyon dolar bedelle satın alacağını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, belirlenen bedelin Arçelik'in Hollanda'daki bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından ödenmesinin ardından hisse devri 7 Kasım'a kadar tamamlanacak.

Açıklamada, "Pakistan'da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin satın alınmasına ilişkin tüm ön koşullar ve sözleşmelerde belirtilen kapanış şartları yerine getirilmiştir. Bu kapsamda satıcılarla, şirketlerin net borçluluk seviyelerine bağlı fiyat düzeltmesi ve faaliyet gösterilen gayrimenkullerin devralınması için ödenen bedeller dikkate alınarak nihai satın alma bedelinin 243.2 dolar olarak belirlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır" denildi.

Arçelik'in konuyla ilgili bir başka KAP açıklamasında da, "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Hollanda'da yerleşik ve yüzde 100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Ardutch B.V.'nin yapacağı 222 milyon euro tutarındaki sermaye artışının tamamına nakden katılmaya ve bu tezyidle ilgili işlemleri yapması için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiş olup, ilgili ödeme işlemi bugün gerçekleştirilmiştir" denildi.