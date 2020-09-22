Arçelik "karbon nötr" şirket oldu

Arçelik, kendi projesinden sağladığı karbon kredisi ile küresel üretimde “karbon nötr” şirket oldu. Şirketler iklim değişikliğiyle mücadele için karbon salımını azaltma, karbon kredisi satın alma gibi yöntemlerle “karbon nötr” şirket olabiliyor. Karbon nötr şirketler toplamda sıfır karbon salımıyla iklim değişikliğine katkı yapmıyor.

“Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi” kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305.407 ton karbondioksit emisyon azaltım hakkı elde ettiklerini belirten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz karbon nötr hale gelecek. ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

Arçelik’in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon nötr olmayı sürdürebilmek için planladığı ve bu yıl yayımladığı 12. Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan yatırımlar şöyle:

•2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde 15 MW’lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak.

•2019 yılında Türkiye ve Romanya operasyonları için yüzde 100 yeşil elektrik satın alan şirket, 2030’a kadar küresel çapta tüm üretim tesisleri için yüzde 100 yeşil elektrik satın alacak.

• Üretim sürecinde enerji verimliliği projelerine yatırım yapacak. 2030’a kadar Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2015 yılına göre üretimde ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 azaltacak.