T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arçelik işçisi de iş bıraktı: Birlik olacağız, başka yolu yok

Eskişehir Arçelik buzdolabı fabrikasında da işçiler üretmi durma eylemine başladı

26 Mayıs 2015 19:37

Eskişehir Arçelik buzdolabı fabrikasında işçiler üretmi durma eylemine başladı. Sabah 08.00-16.00 vardiyasındaki işçiler fabrikadan çıkmayarak iş bıraktı.16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler de fabrikaya giriş yapmadı.

İşçiler Facebook'taki Metal İşçisi Direnişte sayfasında bir mesaj gönderdi. "Artık herkes bir şekilde karar vermeli, mücadelemiz başlamalı. Yoksa Türk Metal Sendikası daha çok arkadaşımızın canını yakacak. Ya Türk Metal Sendikası'nın egemenliği devam edecek ya da bizler özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadeleri kullanılan mesajda "Uyuma Eskişehir Arçelik; herkes elini taşın altına koyacak, birlik olacağız, başka yolu yok" deniyor. 

DHA'da yer alan habere göre, Bolu'daki Arçelik fabrikasında çalışan yaklaşık 600 işçi, Ford fabrikasında eylemlerini sürdüren işçilere destek vererek yetkili sendika Türk Metal Sendikası'nı alkış ve ıslıklarla protesto etti. İşçiler, mesai bitiminde fabrika önünde toplanarak yaptıkları yaklaşık 10 dakika süren alkışlı eylemin ardından servislerine bindiler. 

 

 

 

ETİKETLER

arçelikeskişehirmetal işçileridirenişiş bırakmaüretimi durdurmaeylemtürk metal sendikasıişverenlerişçiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24