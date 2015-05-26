Arçelik işçisi de iş bıraktı: Birlik olacağız, başka yolu yok

Eskişehir Arçelik buzdolabı fabrikasında işçiler üretmi durma eylemine başladı. Sabah 08.00-16.00 vardiyasındaki işçiler fabrikadan çıkmayarak iş bıraktı.16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler de fabrikaya giriş yapmadı.

İşçiler Facebook'taki Metal İşçisi Direnişte sayfasında bir mesaj gönderdi. "Artık herkes bir şekilde karar vermeli, mücadelemiz başlamalı. Yoksa Türk Metal Sendikası daha çok arkadaşımızın canını yakacak. Ya Türk Metal Sendikası'nın egemenliği devam edecek ya da bizler özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadeleri kullanılan mesajda "Uyuma Eskişehir Arçelik; herkes elini taşın altına koyacak, birlik olacağız, başka yolu yok" deniyor.

DHA'da yer alan habere göre, Bolu'daki Arçelik fabrikasında çalışan yaklaşık 600 işçi, Ford fabrikasında eylemlerini sürdüren işçilere destek vererek yetkili sendika Türk Metal Sendikası'nı alkış ve ıslıklarla protesto etti. İşçiler, mesai bitiminde fabrika önünde toplanarak yaptıkları yaklaşık 10 dakika süren alkışlı eylemin ardından servislerine bindiler.