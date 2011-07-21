Arçelik, G. Afrika'nın beyaz eşya devini alıyor

T24 - Arçelik A.Ş., Güney Afrika merkezli Defy Appliances Ltd. şirketinin ("Defy") hisselerinin Hollanda'da kurulu iştiraki Ardutch B.V. tarafından satın alınması amacıyla, hisselerin sahibi Franke Holding AG ile hisse satın alma sözleşmesi imzalandığını bildirdi.





Söz konusu satın alma işleminin, 2,25 milyar Güney Afrika Randı (ZAR) (yaklaşık 324 milyon dolar) şirket değeri üzerinden, hisse devrinin gerçekleşeceği gün Franke Holding'e hisse bedeli olarak 1.594 milyon ZAR (yaklaşık 229 milyon dolar) ile Franke Holding'in şirkete sağlamış olduğu sermaye benzeri kredinin temlik bedeli olarak 680 milyon ZAR (yaklaşık 98 milyon dolar) nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle gerçekleşeceği belirtildi.





Açıklamada şöyle denildi:





''Ayrıca, kapanış tarihine kadar bilanço kalemlerinde oluşacak değişimi dikkate alan bir metodoloji ile fiyat düzeltmesi yapılacak ve nihai hisse bedeli ortaya çıkacaktır. Güney Afrika ve Namibya rekabet otoritelerinin onayları da dahil olmak üzere ilgili ön şartların yerine gelmesine bağlı olan hisse devirinin, 2011 Eylül ayı sonunda gerçekleşmesi beklenmektedir. Defy, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte 5 ülkeden oluşan Güney Afrika Gümrük Birliği beyaz eşya pazarının lideri konumundadır. Şirketin 2010 yılı net cirosu 2,5 milyar ZAR (yaklaşık 345 milyon dolar), düzeltilmiş FAVÖK'ü ise 314 milyon ZAR (yaklaşık 43 milyon dolar) seviyesindedir.''





Açıklamada, şirketin Güney Afrika'da bulunan 3 üretim tesisinde buzdolabı, dondurucu, kurutucu, fırın ve pişirici cihazlar ürettiği belirtildi.





Açıklamada ayrıca, bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ilişkin olarak, şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim 2009 tarih ve 682 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından 16 Haziran 2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğ'i 15 maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelemesi kararı verildiğine işaret edilerek, söz konusu erteleme kararının, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi için şirketin yasal haklarının korunması ve henüz kesinleşmeyen işlem hakkında yatırımcıların yanıltılması riskinin oluşturulmaması amacıyla alındığı, erteleme sebebi ortadan kalkar kalkmaz bu açıklamanın yapıldığı ifade edildi.





