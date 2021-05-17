Arçelik, ABD merkezli Whirlpool’un Manisa’daki 2 fabrikasını satın aldı

Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi 78.3 milyon Euro’ya satın almak üzere anlaşma imzaladı. İlgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işlemi tamamlanacak.

Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 134 bin metrekare kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor. Arçelik’in yatırım yaptığı yıllık 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan çamaşır makinesi ve soğutucu fabrikalarından 3 yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek. Satın alma ile Arçelik’in yurtiçinde üretim tesisi sayısı 10’a yükselirken, toplam istihdamı da bin kişi artacak.

Arçelik’in sekiz ülkede 22 üretim tesisi ve 12 markasıyla faaliyet gösterdiğine dikkat çeken şirketin CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi:

“Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 6,8 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Whirlpool hamlemiz de stratejik büyüme vizyonumuzun önemli bir adımı oldu. Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde tüm tesislerimizde yaptığımız çalışmalarla sorumlu üretimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Manisa’daki tesisin mevcut kaynaklarını korumayı ve büyüme odaklı geliştirme hedefimiz kapsamında üretim teknolojilerimizi ve iyi uygulamalarımızı bu tesise taşımayı hedefliyoruz. Yapacağımız fizibilite çalışmaları sonrasında üretim tesisi ve depolama alanının daha efektif ve büyüme odaklı kullanılması için yol haritasını belirleyeceğiz.”