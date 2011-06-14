Arcayürek, İnan Kıraç'tan ne sitedi?

T24 - Cumhuriyet yazarı Cüneyt Arcayürek, '' CHP birinci parti olacak'' iddiasıyla kendisiyle bahse girdiğini öne sürdüğü İnan Kıraç'tan ne istediğini açıkladı. Arcayürek, iddiayı kaybederse kendisine '' ne isterse vereceğini'' söyleyen Kıraç'tan, sadece ''ailesine sevgi ve selamlarını ulaştırmasını'' talep etti.



Arcayürek, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterip uyarmasına neden olduğu İnan Kıraç'la girdiği seçim iddiası hakkında bir yazı daha yazdı. Arcayürek'inCumhuriyet'te yayınlanan yazısnın ilgili bölümü şöyle:



...



20-25 gündür kimilerinin yerli yersiz yorumlarına neden olan bir konuyla ilgili açıklama yapmak zorundayım.



Şimdi okuyacağınız konu, “Sayın İnan Kıraç’la bizim aramızdaki BAHİS’le” ilgili.



Önce olayın gerçek akışını, sonucunu ve doğruları bir kez daha açıklamalıyım...



Geçen ayın 25 ve 28’inci günleri Güncel’de iki yazım yayımlandı. Daha sonraki günlerde Sayın Kıraç yazılı açıklamasında; daha önce değerli bir yazarımızla seçim üzerinde görüş alışverişinde bulunup ne üzerine bahse girdiğini ve girmediğini bilemediğim konuşmasının sonunda bizimle konuştuğunu belirtti.



Oysa gerçek şu: 25-28 Mayıs’ta Güncel’de yazdığım gibi: 12 Haziran’da CHP’nin birinci parti olacağı konusunda bizimle bahse giren Sayın İnan Kıraç’ın karşısında Genel Yayın Müdürümüz İbrahim Yıldız ile benden başka kimse yoktu.



Sayın Kıraç, “12 Haziran’da CHP 1. parti olacak. Sizinle bahse girerim” dedi.



Bahsi yitirirsek mütevazı bütçemizin olanağı çerçevesinde kendisini ancak yemeğe davet edebileceğimizi söyledik ve ama “Ya siz bahsi kaybederseniz bize ne vereceksiniz” diye sordum Sayın Kıraç’a.



İki kez, altını çizerek “Ne isterseniz, ne isterseniz!” dedi. CHP, ikinci parti oldu.



Şimdi pek çok kişi bahsi yitiren Sayın Kıraç’tan “ne isteyeceğimi” yazmamı bekliyor. İşte yazıyorum:



Erişmek olanağı bulamadığım ilkokul arkadaşım Sayın Rahmi Koç’a, kız kardeşi ilkokul sınıf ve sıra arkadaşım Sayın Semahat Arsel’e selam ve sevgilerimi ulaştırmasını istiyorum Sayın Kıraç’tan. O kadar!







