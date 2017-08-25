Arbedeye karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Valiliği, önceki gün, sesli ikaz kullanarak sivil polis aracını sollayan, ardından yaşanan takipte polis aracına çarpan araçtaki 2 kadının polise mukavemette bulunduğu açıkladı. Açıklamada ayrıca, arbedeye karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Samsun Valiliği, önceki gün İlkadım İlçesi\'nde yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bazı yazılı ve görsel basında yayınlanan haberlerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı açıklama doğrultusunda yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"23.08.2017 Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi İmroz Sokak üzerinde seyir halinde olan sivil polis aracının arkasından gelen 55 KB 695 plakalı araç, sesli siren ile sollayarak polis aracının önüne geçmiş, gri renkli aracın sivil araç olması ve sesli ikaz kullanması nedeniyle polis ekipleri tarafından sesli ve ışıklı cihazlar kullanılarak uyarılmak istenmiş, ancak araç Ağabali Köprü altı istikametine doğru kaçmıştır. Köprü altında bulunan polis aracına sol taraftan çarparak İlyasköy Kavşağı istikametinde kaçmaya devam etmiştir. Gebi Caddesi ile Bahadır Sokağın kesiştiği noktada ters yönden Bahadır Sokağa girmiş, kaçmak isterken geri manevra yaparak, takipte olan yine aynı polis aracının ön tamponuna çarpmıştır. Şahıslardan aracın sağ arka koltuğunda oturan Y.E.A. görevlilere hitaben, \'Siz kimsiniz lan, siz benim aracımı nasıl durdurursunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz, ben bekârım, benim kaybedecek bir şeyim yok. Dışarıda görüşeceğiz, belden aşağı atacağım hepinize\' şeklinde, küfür, hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Kendisine yapılan sakin olması yönündeki uyarılara rağmen, direnmeyi sürdürmüştür. Çevrede oluşan kalabalık vatandaşların şahıslara tepkisi nedeniyle kelepçelenmek suretiyle etkisiz hale getirilerek ekip otosuna bindirilmiştir. Şüpheli araçta bulunan diğer şahıslardan bayan E.M.A yine görevlilere hitaben sinkaflı sözler sarfetmiş, diğer bayan şahısla birlikte mukavemette bulunmuş, oluşan arbede sırasında yere düşmüşler, kelepçelenmek suretiyle kontrol altına alınmışlardır.\"

Arbedeye karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

\"Şahıslar ve araç üzerinde yapılacak arama ve işlemler için nöbetçi savcı ile görüşülmüş, yapılan araştırmada, araç içerisinde 1 adet av tüfeği ve 34 adet kartuş, aracın bagajında 55 GZ 340 ibareli 2 adet araç plakası bulunmuştur. Yapılan Pol-Net sorgusunda, ilgili araç üzerinde takılı olan plakanın 1984 model bir araca ait olduğu, aracın asıl plakasının bagajda bulunan 55 GZ 340 plakası olduğu, araç sürücüsü F.T\'nin sürücü belgesinin olmadığı ve aracın trafik sigortasının yapılmadığı anlaşılmış olup, doktor raporu alındıktan sonra ekip görevlileri tarafından İlyasköy Polis Merkezi Amirliği\'ne teslim edilmiştir. Yapılan parmak izi incelemesinde, F.T\' nin kardeşinin kimliğini kullandığı, aslında N.T. olduğu tespit edilmiştir. N.T. için yapılan GBT sorgusunda, Ünye 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi ve Samsun 7\'inci Asliye Ceza Mahkemesince \'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması\' suçundan arandığı yine Samsun Ağır Ceza Mahkemesi\'nin \'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı\' suçundan arandığı anlaşılmış, ayrıca B.A. ve N.T.\'nin Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında \'hırsızlık\' suçundan işlem yapıldığı öğrenilmiş, nöbetçi savcı ile yapılan görüşme sonunda polis merkezindeki işlemlerinin bitiminde Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edilmiştir. Olaya karışan diğer şahıslardan Y.E.A. nöbetçi savcının talimatıyla \'Polise karşı mukavemet, tehdit ve hakaret\' suçundan gözaltına alınmış, kardeşi E.M.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Olayda yaşanan arbedede görevli polisler hakkında soruşturma başlatılmıştır.\"