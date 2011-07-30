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ARAZÖZDEN DÜŞEN İTFAİYE ERİ ÖLDÜ AYDIN (A.A)

30 Temmuz 2011 10:37

-ARAZÖZDEN DÜŞEN İTFAİYE ERİ ÖLDÜ AYDIN (A.A) - 30.07.2011 - Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında, arazözden düşerek ağır yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Deniz Feneri koyu mevkisindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ederken arazözden düşerek ağır yaralanan Didim Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye eri Kadir Yılmaz, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Deniz Feneri koyu mevkisindeki makilik alanda, yangına Didim ve Akbük belediyeleri ile Didim Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz ile müdahale edilmiş ve 25 dekar makilik alan yangından zarar görmüştü. Yangına müdahale sırasında Didim Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye eri Kadir Yılmaz, arazözün üzerinden dengesini kaybederek yere düşmüştü.

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