'Araziyi ısrarla bana verdiler'

Kayılardaki hata nedeniyle Ankara’da arazisi bir anda on katına çıkan eski ANAP milletvekili Mustafa Şahin, Belediyeyi suçladı.



Bilgisayar kayıtlarındaki hata nedeniyle 1233 metrekarelik arazisi 12 bin 633 metrekare olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan ANAP Kayseri eski Milletvekili Mustafa Şahin, "Defalarca söyledim bu kadar arazim yok diye ama ısrarla verdiler" savunması yaptı. Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre, 2006 yılındaki bu kamulaştırma karşılığında haksız yere aldığı 2.5 milyon liranın iadesi için açılan davada Şahin, avukatı Adnan Mutlu aracılığı ile iki ayrı savunma dilekçesi verdi.



Şahin, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçelerde özetle şu savunmayı yaptı:



"Belediye ve tapu müdürlüğüne vaki müracaat ve itirazlarımda bu kadar arazimin olmadığını defalarca şikáyet etmeme rağmen, tapu kaydında bu kadar arazimin olduğu defalarca ve ısrarla tarafıma bildirilmiştir. Bununla yetinmedim tapu kayıtlarımın incelenmesi için müracaatlarda bulundum. Her defasında bana 12.633 metrekare arazim olduğu belirtilerek ’Senin adına kayıtlı arsadan haberin yok’ diye bana çıkıştılar."



Kusurun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu iddia eden Şahin, şöyle konuştu:



'Alınırsa yoksul kalırım'



"Bu kadar büyük arazi alınırken belediyenin fizibilite çalışması yapması gerekmez mi? Tapu kaydında gösterilen ve doğruluğu üçüncü kişiler tarafından kesintisiz kabul edilen tapu kaydında gösterilen miktar kadar satışa zorlandım. Nitekim tapu, ’sisteme giriş yapılırken hata yapıldığını’ beyan ederek, kusurlu olduklarını göstermiştir. Belediye nedensiz zenginleşme sebebiyle dava açmışsa da, dava açma süresi dolduğu için davanın reddi gerekmektedir. Bu paranın geri alınması beni yoksullaştıracak. Tüm bunlara rağmen hüsnüniyetli davranarak ödenen miktarı belediyeye gerek takas yoluyla gerekse gayrimenkullerin devri yoluyla ödeme taahhüdünde bulundum. Öncelikle dava açma süresi bir yıldır. Aradan 15 ay geçtiği için dava açma müddeti dolmuştur. Bu nedenle öncelikle davanın reddi gerekmektedir. Tüm iyi niyetimle belediye ile irtibata geçtim. Elimdeki malları takas olarak teklif ettim. Belediyenin ekspertiz incelemesi sürüyor.

