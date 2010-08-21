-ARAZİYE DÖŞENMİŞ PATLAYICI İMHA EDİLDİ ERZİNCAN (A.A) - 21.08.2010 - Erzincan'ın Kemah ilçesi Beşikli köyü kırsalında bulunan patlayıcı madde düzeneği imha edildi. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi Beşikli Köyü kırsalında araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Açıklamada, PKK/Kongra-Gel terör örgütü tarafından döşendiği değerlendirilen patlayıcı madde düzeneğinin daha sonra uzman personel tarafından imha edilerek etkisiz hale getirildiği, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı kaydedildi.