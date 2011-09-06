-Arazi toplulaştırması 7 yılda tamamlanacak ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, Türkiye genelinde 14 milyon hektar toplulaştırma ihtiyacı olan alanın bulunduğunu belirterek, ''7 yılda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi. Küsek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 14 milyon hektar toplulaştırma ihtiyacı olan alanın bulunduğunu ifade ederek, 2012 yılı sonu itibariyle kabaca 4 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanmış olacağını söyledi. Geriye kalan 10 milyon hektarın 2 milyon hektarının gelecekte sulamaya açılacağını, 4 milyon hektarın geçmişte sulamaya açıldığını ve geriye kalan 4 milyon hektarda da kuru tarım yapıldığını anlatan Küsek, ''Önümüzdeki yıllarda 5,5 milyon hektar kuru tarım alanlarından, 4 milyon hektar sulamaya açılmış olan tarım alanlarından, 2 milyon alan da sulamaya açılacak tarım alanlarında toplulaştırmanın tamamlanması gerekiyor'' diye konuştu. Yılda 1 milyon hektar alanda toplulaştırma yapmanın hedeflendiğini belirten Küsek, 10 yılda tamamlanması planlanan Türkiye'deki arazi toplulaştırma çalışmalarını 7 yılda tamamlamaya çalışacaklarını kaydetti. -''2012'de, 7 ilde 2.1 milyon hektar toplulaştırılacak''- Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından GAP Bölgesinde bulunan Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Bingöl'de sulama projelerinin uygulandığını belirten Küsek, ''Sulama projeleri uygulanan alanlarda, arazi toplulaştırma uygulaması yapıyoruz'' dedi. Yaklaşık 1 milyon hektarlık alanda sulama projesinin uygulandığını, köyün sulanan ve sulanmayan kısımlarını tümüyle ele alan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce de 2,1 milyon hektarlık alanda arazi toplulaştırması yapıldığını anlatan Küsek, 2009 yılında ihale edilen 1 milyon 150 bin hektar alandaki çalışmaların bu yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini, geçen yıl ihale edilen geriye kalan kısmın ise 2012 yılı sonu itibariyle bitirileceğini kaydetti. Arazi toplulaştırmasının tamamlanmasının ardından DSİ'nin sulama şebekelerini kurduğunu anlatan Küsek, arazi toplulaştırmasıyla devletin 2,4 milyar lira tasarruf sağladığını bildirdi. Kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları arazileri, kamulaştırdığını ifade eden Küsek, ''Artık kamu kurumları, yapacakları işlerde tek kişinin arazisinin bir bölümünü değil, yapılacak işten yararlanacak herkesin arazisinden yüzde 2 oranında kamulaştırma yapıyor'' diye konuştu. ''Devletin görevi, vatandaşların elindeki üretim aracını almak yerine artırmak olmalı'' diyen Küsek, toplulaştırma projesiyle nimet-külfet dengesinin sağlandığını söyledi.