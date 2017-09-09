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Arazi kavgasında kardeşini öldürdü

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde, 60 yaşındaki Ali Aydoğu arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi 45 yaşındaki Abdullah Aydoğdu'yu pompalı tüfekle öldürdü

09 Eylül 2017 17:55

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye İlçesi\'nde, 60 yaşındaki Ali Aydoğu arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi 45 yaşındaki Abdullah Aydoğdu\'yu pompalı tüfekle öldürdü.
Olay, Ordu\'nun Ünye İlçesi\'nde bulunan Pelitliyatak Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçede fındık toplayan Abdullah Aydoğdu\'nun yanına gelen ağabeyi Ali Aydoğdu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ali Aydoğdu kardeşini pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Aydoğdu olay yerinde yaşamını yitirirken, vinayet şüphelisi ağabeyi jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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