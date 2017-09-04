T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arazi kavgasında baba-oğul öldü

AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Akkuş İlçesi'nde İbrahim V

04 Eylül 2017 01:09

AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Akkuş İlçesi\'nde İbrahim V., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 55 yaşındaki Üzeyir Şahin ile 22 yaşındaki oğlu Mustafa Şahin\'i tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, bugün Akkuş İlçesi Salman Mahallesi Dağyolu\'nda meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İbrahim V. ile aynı zamanda akraba olan komşusu Üzeyir ve oğlu Mustafa Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sınasında İbrahim V., yanındaki tabancayı çekip, baba oğula kurşun yağdırdı. Üzeyir Şahin ve Mustafa Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan İbrahim V. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKKUŞ Ordu DHAORDU AkkuşMustafaOlaySalman Mahallesi DağyoluTartışmaKavgaBabaAkkuş Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24