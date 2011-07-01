-ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA KAN AKTI BURDUR (A.A) - 01.07.2011 - Burdur'un Kemer ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Burdur'un Kemer ilçesi, Akçaören köyünde köyün taşınmaz malı olduğu öne sürülen araziyi traktörü ile sürmek isteyen Ş.K. (73) ile traktörü araziye sokmak istemeyen köy muhtarı Ali Osman Demir (57) ve Hasan Kaya (50) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Ş.K, otomobilinde bulunan av tüfeği ile Demir ve Kaya'ya birer el ateş etti. Köy muhtarı Demir olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Kaya ise kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ş.K'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.