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ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI: 10 YARALI  ERCİŞ (A.A)

28 Temmuz 2011 16:29

-ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI: 10 YARALI  ERCİŞ (A.A) - 28.07.2011 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı iki köy arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralananların sayısının 10 olduğu bildirildi.  Erciş'e 35 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyünden ilçe merkezine giden yolcu minibüsünün, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen silahlı bir grup tarafından Köycük köyü yakınlarında durdurulması sonucu çıkan kavgada yaralananların sayısının 10 olduğu belirtildi.  Yaralılar Nurcan Yaki, Mehmet İşgör, Ferit Sağlam, Sedat Yaki, Muhlis Çiçek, Mehmet Sıddık Gelmez, Mehmet Sait Sağlam, Cevdet Balkış, Nevzat Zilanlı ve Yakup Bilmez, Van ve Erciş'teki hastanelerde tedavi altına alındı.  Güvenlik güçleri, iki köyde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. 

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