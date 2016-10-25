T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldürdü

65 yaşındaki Bekir Acar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlu 41 yaşındaki Mehmet Acar’ı öldürdü

25 Ekim 2016 02:02

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi'nde 65 yaşındaki Bekir Acar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlu 41 yaşındaki Mehmet Acar’ı tabancayla vurup öldürdü.

DHA’da yer alan habere göre, olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sugeldi Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Bekir Acar, daha önceden aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan oğlu Mehmet Acar’la evde tartıştı. 

Tartışması sırasında öfkelenen Bekir Acar, tabancayla oğlu Mehmet'e ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet Acar, yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Acar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Oğlunu vurduktan sonra kaçan Bekir Acar’ın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

ETİKETLER

jandarmai arazi anlaşmazlığıbekir acarşanlıurfa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24