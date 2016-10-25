Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldürdü

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi'nde 65 yaşındaki Bekir Acar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlu 41 yaşındaki Mehmet Acar’ı tabancayla vurup öldürdü.

DHA’da yer alan habere göre, olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sugeldi Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Bekir Acar, daha önceden aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan oğlu Mehmet Acar’la evde tartıştı.



Tartışması sırasında öfkelenen Bekir Acar, tabancayla oğlu Mehmet'e ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet Acar, yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Acar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Oğlunu vurduktan sonra kaçan Bekir Acar’ın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.