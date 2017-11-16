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'Arazi anlaşmazlığı' tartışmasında yeğenini silahla yaraladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 61 yaşındaki Kenan A

16 Kasım 2017 17:14

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 61 yaşındaki Kenan A., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni 43 yaşındaki Nurhan A.\'yı silahla ateş ederek, ağır yaraladı.
Olay, dün gece saatlerinde, Şeyhler köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Kenan A ile yeğeni Nurhan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan A., yanında taşıdığı tabancayla yeğenine ateş etti. Göğsüne isabet kurşunla ağır yaralanan Nurhan A., Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Nurhan A., ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi.Kaçan Kenan A. ise sabaha karşı Bartın\'da yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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