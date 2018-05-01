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Arazi anlaşmazlığı cinayetine tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, geçen hafta arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen ve 28 yaşındaki Hasan Arslan'ın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı

01 Mayıs 2018 23:49

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, geçen hafta arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen ve 28 yaşındaki Hasan Arslan\'ın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.
Geçen Cuma günü, Uşak merkeze bağlı Çamyuva Mahallesi\'nde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, Hasan Arslan av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 63 yaşındaki Halit Baykın, tutuklandı. Diğer şüphelilerden P.B.(76) ve K.B.(58) adli kontrol şartıyla olmak üzere, N.B.(40), R.B.(58), Ö.A.(31) ve M.A.(39) serbest bırakıldı.

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