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Arazi anlaşmazlığı cinayetinde yaralanan kişi öldü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada yaralanan Ahmet Memiş'in de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

21 Şubat 2018 22:24

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada yaralanan Ahmet Memiş\'in de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle olayda ölenlerin sayısı 4\'e yükseldi.
Cumartesi günü Hendek\'te meydana gelen olayda, Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş\'e tüfekle ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş de aynı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören Ahmet Memiş dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Memiş\'in de yaşamını yitirmesiyle olayda ölenlerin sayısı 4\' yükseldi. memiş\'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon\'un Akçaabat ilçesine gönderildi.

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