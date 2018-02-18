T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arazi anlaşmazlığı cinayetinde öldürülen çiftin cenazeleri Trabzon'a gönderildi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen Ömer- Fikriye Memiş çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Trabzon'a gönderildi

18 Şubat 2018 21:39

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen Ömer- Fikriye Memiş çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Trabzon\'a gönderildi.
Olay, dün gece saatlerinde, Kargalıhanbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş\'e tüfekle ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş, olay yerinde yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş de aynı tüfekle kendisini vurarak, yaşamına son verdi.
Mithat, Ömer ve Fikriye Memiş\'in cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne gönderildi. Ömer- Fikriye Memiş çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra memleketleri Trabzon\'un Akçaabat ilçesine gönderildi. İntihar eden Mithat Memiş\'in ise otopsi işlemine devam edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERHENDEK Sakarya DHASAKARYA HendekFikriye MemişTrabzonOlayKargalıhanbaba MahallesiMithat MemişMemişAhmet MemişMithatSakarya EğitimAraştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi MerkeziTrabzon AkçaabatFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24