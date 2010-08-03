-ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI: 3 ÖLÜ KARS (A.A) - 03.08.2010 - Kars'ın Digor ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 1 kişi bıçakla yaralandı. Digor ilçesine bağlı Köseler köyünde, Utanç ve Zengin aileleri arasında arazi anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Efendi Utanç (58) ve oğulları Mehmet Utanç (20) ile Veysel Utanç (30) av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Mustafa Zengin bıçakla omzundan yaralandı. Hasan, Ahmet, Ayhan ve Akan Zengin, jandarma tarafından gözaltına alındı. Cenazeler, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.