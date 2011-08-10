-ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR TRABZON (A.A) - 10.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'da forma giyen Abdul Kader Keita'nin gündemlerinde bulunmadığını, Trabzonspor'da transferin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve arayışlarının olduğunu söyledi. Yener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer görüşmeleriyle ilgili yaptıkları çalışmalara değinerek, ''Keita gündemimizde yok. Trabzonspor'da transfer hiçbir zaman bitmez ve arayışlarımız var. Daha önce bahsettiğimiz gibi zorluklarımız da var. Futbolcu kalitesi ve ekonomik şartlar uygun olursa her zaman transfer mümkün olur'' dedi. Bordo-mavili takımın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla yapacağı maçla ilgili değerlendirmede bulunan Yener, ''İspanya Ligi, zor bir lig. Tempo ve mücadelenin üst düzeyde olduğu bir yarış var. İngiltere liginden sonra Avrupa'nın en zorlu liglerinden birisi. Athletic Bilbao da liginin en iyi takımlarından. Biz bu sefer Avrupa Ligi'ne kalabilmek için oraya gideceğiz. Umut ediyorum ilk maçta alacağımız iyi bir sonuçtan sonra Türk Telekom Arena'da büyük seyirci desteğimizle Avrupa Ligi'ne kalacağız'' diye konuştu. Brezilyalı futbolcu Henrique'nin sakatlığı konusunda bilgi veren Yener, ''Henrigue, kontrolden geçecek. İlk yapılan kontrolündeki çekilen MR'da cerrahi bir müdahaleye gerek görülmedi. Yeni tetkikler yapılacak, ardından durumu daha net olur. Daha sonra hafta sonu antrenmanlara çıkıp çıkamayacağı konusunda bir karar verilecek'' ifadelerini kullandı. Yener, kulüp başkanı Sadri Şener'in takımdan gönderilecek futbolcular olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, ''Kulübümüze gelen bazı teklifler var ve görüşmelerimiz oluyor. Ama bunları şu anda ifade etmemiz mümkün değil. Türkiye'de kulüplerin sıkıntısı, şu andaki mevcut ortamdan dolayı tedbirli davranmaları. O yüzden transfer konusunda kesin bir şey söylemek mümkün olmuyor. Ama önümüzdeki günler içerisinde bu transferler gerçekleşebilir'' diye konuştu.