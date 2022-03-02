Araştırmacılar, Rusya'nın olası savaş suçlarına dair kanıt topluyor

Araştırmacılar, Rusya’nın Ukrayna işgalinin yedinci gününde, araştırmacılar Rusya ordusunun sivillere ölümcül saldırıları, patlayıcı kullanımı gibi şekillerde savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar olduğunu söylüyor.

Araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat kurucusu Eliot Higgins, ellerindeki güvenilir videolara dayanarak Rusya’nın sivil zarara sebep olduğuna dair kanıt olduğunu söyledi. Bellingcat araştırmacısı, Harkov’da bir araba park yerinden videonun misket bombası saldırısına ait olabileceğini söyledi.

Misket bombaları yeterince hassas olmadığı için 100’den fazla ülkede yasaklı durumda.

Uluslararası Af Örgütü de misket bombaları sırasında biri çocuk üç sivilin düştüğünü açıkladı. Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard “Bir yerleşim birimine, özellikle okul yakınına misket bombası atmanın açıklanabilir yönü yok”dedi.

Bilinçli bir şekilde sivilleri ve sivil binaları hedef almak, uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu sayılıyor.

Rusya, sivillerin ve sivil hedeflerin vurulduğunu ısrarla reddediyor.