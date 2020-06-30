Araştırmacı İbrahim Uslu: 'Z kuşağı'nın oy vermesi için ciddi olay olması gerekiyor; İBB seçimleri yenilendiğinde İmamoğlu lehine yüzde 62 etkili oldular

Bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınında 'Oy moy yok' ve 'dislike' protesto gerçekleştirmesiyle gündeme gelen 'Z kuşağı'nın güçlerini şartlara bağlı olarak kullandıklarını savundu. Uslu, "Z kuşağı'nın oy vermesi için ciddi olay olması gerekiyor; İBB seçimleri yenilendiğinde İmamoğlu lehine yüzde 62 etkili oldular" düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'a değerlendirmelerde bulunan Uslu, bu kuşağın sandığa gitme oranının düşük olduğunun altını çizerek, "Türkiye’de sandığa gitme ortalaması yüzde 85 bandında. Z kuşağında ise bu oranın yüzde 60’lar civarı. Bunun 2 nedeni olabilir. Ya beğendikleri bir parti ve görüş yok, ya da siyasete uzak, apolitikler. Sosyal medyada örgütlenip bir şeyleri protesto ediyor olabilirler ama sandığa gidip oy vermeleri için ‘ciddi’ bir olay ya da ‘tepki’ olması gerekiyor” dedi. Uslu açıklamasını “18-24 yaş grup, 2019 yerel seçimlerinde ilk turda sandıkta hiçbir etki göstermedi. Ne zaman seçimin yenilenmesi kararı verildi, o zaman ortaya çıktılar. İkinci turda İmamoğlu lehine yüzde 62 etkili oldular. Yani bu kuşağın güçlerini kullanma durumu şartlara bağlı.” diye örneklendirdi.

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