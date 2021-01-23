Araştırma: Yeme içme sektöründe 35 bin işletme tamamen kapanma, 700 bin kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin (TURYİD) yeme içme sektörüne ilişkin hazırladığı rapora göre, açılış süreci uzar ve destek verilmezse sektörde 700 bin kişi işini kaybedebilir, 35 bin işletme de kapısına kilit vurabilir.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Cuma namazı çıkışında gazetecilerin restoran ve kafelerin açılışına ilişkin sorusuna, “Kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeninden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Ve şuanda başarılı bir süreç ar. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz” diyerek yanıt vermişti.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörü için hazırladıkları raporu Hürriyet’ten Burak Coşan’a açıkladı. Söz konusu rapora göre, yaklaşık 35 bin işletme açılmama tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, 700 bin kişinin de işini kaybetme riski bulunuyor.

Yaşanan durum sebebiyle kamunun vergi kaybının 47 milyar TL’ye ulaşabileceğini ifade eden TURYİD Başkanı Kaya Demirer, beklenti ve önerilerini paylaştı. Demirer şunları söyledi:

“Mart ayında beklenen yeniden açılma sonrası sektörün yüksek talep göreceğini tahmin ediyoruz. Bu talebe cevap verecek, zamanında yatırım yapmış işletmelerin sürdürülebilir yapıya kavuşması ve kamuya gelir sağlamaya başlaması ve ilave istihdam yaratabilmesi için açılışa kadar işletmelerin vergi, SGK, yeniden yapılandırma, tedarikçi ödemeleri için 20 milyar TL’lik nakit hibe desteği bekliyoruz. Ayrıca açılış sonrası işletmelerin ciro kayıpları dikkate alınarak, muhtasar, vergi, SGK primlerinin 6 ay süre ile alınmamasını talep ediyoruz. Yapılandırılmış vergi borçlarının ilk taksitlerinin Haziran’a ertelenmesini bekliyoruz. Kamu bankalarına olan kredi borçlarının faiz eklemeden 3-6 ay arası ötelenmesi önem taşıyor. Bu, özel bankalara da örnek olacaktır. KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam ettirilmesi de beklentilerimiz arasında.”