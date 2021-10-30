AKP araştırması: Türkiye'de Twitter paylaşımlarının yüzde 43'ü 'trol' hesaplardan

‘Sosyal medya yasası’ için hazırlıklara devam eden AKP’nin bu alanda yaptığı bir araştırmada, ele alınan 1,2 milyon Twitter paylaşımının yüzde 43’ünün trol hesaplardan geldiği belirtildi. Sosyal medyada konu dışı, kışkırtıcı, suçlayıcı mesajlarla okuyucuları provoke ederek, tepkisel cevaplar almaya ve bu yolla belirli bir hedef için kullanıcıların algısını manipüle etmeye çalışan anonim hesaplara trol deniyor.

Araştırmada, “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 82,6 ‘Evet’ yanıtı verdiği aktarıldı. Araştırmada Twitter’da yapılan 1,2 milyon paylaşımın yüzde 43’ünün trol hesap olduğu, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Hürriyet’in haberine göre Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısında sosyal medya düzenlemesi de gündeme geldi. Genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz’ün sunun yaptığı toplantıda sosyal medya konusunda sahada yapılan çalışmalar anlatıldı.

Yıl sonuna kadar çalışmalar meclise sunulacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir sosyal medya yasasının hazırlıklarını yürütmeye başlayan hükümet yetkililerinin çalışmalarını yıl bitmeden Meclis’e sunması bekleniyor. Muhalefet ise, yalan haber ve dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle, hem sosyal medya platformları hem de kullanıcılara yönelik yaptırımlar içermesi beklenen tasarının yeni bir sansür aracına dönüşmesinden çekiniyor.