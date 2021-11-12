Araştırma: Türkiye’de halkın 5’te 1’i evini yeterince ısıtamıyor

Türkiye’de halkın 5’te 1’i evini yeterince ısıtamıyor. Türkiye bu konuda, 37 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada.

Son 2 yılda elektrik fiyatlarının yüzde 47,4 arttığı Türkiye'de doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “evinizi daha az ısıtın” diyerek vatandaşa faturaları nasıl düşürebilecekleri tavsiyesinden bulunmuştu.

Euronews'in haberinde aktardığı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de 5 kişiden biri evini yeterince ısıtamıyor. Türkiye bu alanda 37 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada yer alıyor.

En yüksek Kosova’da, en düşük İsviçre’de

Türkiye’de halkın yüzde 19,2’si evini yeterince ısıtamıyor. 27 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 6,9. Zirvede yüzde 40,2 ile Kosova yer alıyor. Bu ülkeyi Arnavutluk (yüzde 36,8), Kuzey Makedonya (yüzde 33,1) ve Bulgaristan (yüzde 30,1) takip ediyor.

Evini yeterince ısıtamayanların oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,3 ile İsviçre’de. Bu ülkeyi Norveç (yüzde 1), İzlanda (yüzde 1), Finlandiya (yüzde 1,8), Avusturya (yüzde 1,8) ve İsveç (yüzde 1,9).

Diğer bazı ülkelerde evini yeterince ısıtamayanların oranı şöyle: Yunanistan (yüzde 17,9), İtalya (yüzde 11,1), İspanya (yüzde 7,5), Fransa (yüzde 6,2), İngiltere (yüzde 5,4), Belçika (yüzde 3,9), Hollanda (yüzde 3) ve Almanya (yüzde 2,5).

Bakan Dönmez’den “Daha az ısının” mesajı

Bakan Dönmez, TBMM Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmasında elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmenin formülünü şöyle anlatmıştı;

“Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var.”

Avrupa’da 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatlarının en çok arttığı ülke açık ara Türkiye oldu.