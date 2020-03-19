Araştırma: Trump döneminde ABD'deki nefret grubu sayısı yüzde 55 artış gösterdi

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Yeni bir araştırma, ABD'de Donald Trump'ın Oval Ofis'te bulunduğu sürede 'milliyetçi beyaz nefret grupları'nın satısının yüzde 55 yükseliş gösterdiğini ifade etti.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law Center -SPLC) tarafından yapılan araştırmaya göre ırkçı hareketlerdeki bu büyük artışın altında "demografinin değişeceği" korkusu yattığı ifade edildi.

Geçen sene ABD'de 155 'milliyetçi beyaz nefret grup' sayıldığı ifade edilen raporda, bu grupların birçok eyalette faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu sayıya Ku Klux Klan, Neo-Nazi örgütleri ve neo- konfedere gruplar dahil edilmedi.

Raporda, "ABD'li ırkçılar, toplumdaki üstünlüklerini kaybetmekten korkuyorlar" ifadeleri yer aldı.

SPLC tarafından tespit edilen gruplar arasında açıkça "kitlesel şiddeti savunan" Base, Atomwaffen Division ve Feuerkrieg Division da bulunuyor.

Raporda FBI ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın "alarm sesini duyduğu" ve harekete geçmeye başladığı, ancak bu girişimlerin Stephen Miller gibi nefret gruplarıyla yakınlığıyla bilinen Trump danışmanları tarafından yavaşlatıldığı belirtildi.