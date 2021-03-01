Araştırma: Suriyeli sığınmacıların üçte ikisinden fazlası travma sonrası stres bozukluğu semptomu gösteriyor

İngiliz yardım derneği Syria Relief, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların üçte ikisinden fazlasının travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterdiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Syria Relief isimli dernek, yaptığı çalışmalar sonucunda Suriye'den farklı ülkelere sığınan kişilerin üçte ikisinden fazlasında travma sonrası stres bozukluğu belirtileri tespit etti. Dernek, sığınmacıların bulunduğu ülkelere akıl sağlığı konusunda desteği artırması çağrısı yaptı.

Türkiye, Lübnan ve İdlib'de bulunan iç savaş nedeniyle yaşadığı yerleri terk eden 721 Suriyeliyle yapılan anketi yüzde 84'ünde travma sonrası stres bozukluğunun en az yedi semptomunun bulunduğunu tespit etti.

Syria Relief'in hazırladığı rapora göre, bulundukları yerde akıl sağlığı desteği alabilen Suriyelilerin sayısı yüzde 15 oranında kaldı. İdlib'de kalan Suriyeliler arasında ise bu oran yüzde 1 oldu.

Suriye'de 2011'den bu yana 5.6 milyon insan ülkeyi terk etti, 6.6 milyon insan ise ülke içinde yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.